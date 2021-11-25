受到空運運價上漲及未來解封題材帶動，長榮航與華航近期股價狂飆，短短1個月分別上漲超過5成與8成，其中長榮航昨（24日）收在漲停價28.35元，引起熱烈討論。有網友透露自己昨天賣掉5月購買的長榮航股票，持有短短半年獲利率就將近100%，讓不少人直呼相當羨慕，更意外釣出神人持有長榮航，本金已翻了快4倍。

該名網友在PTT論壇上發文表示，自己在5月疫情期間買了一些長榮航股票，當初就設下解封或獲利100%的時候賣掉，最終在昨以均價27.7元賣出，獲利率達97.59%。

文章一出引起網友們熱烈討論，許多人認為，原Po能在賺一倍時賣出持股，成績已相當不錯，「高歌離席，恭喜」、「100%差不多了，有價值信仰才能抱更多」、「現在台股這樣100%很猛了，恭喜」、「有賺比較重要，股市比氣長的，恭喜恭喜」、「入袋為安，魚尾是你的就是你的。」

文章也意外釣出神人Po出對帳單，透露自己買長榮航已賺快4倍報酬，當初購買均價為7.99元，昨收在28.35元，「買8塊現在28塊，真強，通常到20就會忍不住賣掉了」、「大家都很猛，上面快4倍，跪著看」、「樓上好猛，買到7塊 的航空股，已經漲快4倍。」

長榮航10月底股價約在18.15元左右，11月初開始連漲12個交易日，上周雖在28元左右盤整，昨再受買盤追捧強拉至漲停，收在28.35元；貨運營收亮眼的華航表現更猛，從10月底起漲點16.20元飆至昨收盤30.05元，將近一個月時間已漲超過8成，同時30.05元價格也改寫華航23年來的新高價。