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眼見湖人的勝利差點飛了，「小皇帝」詹姆斯很清楚自己該怎麼做！結束禁賽1場重新回歸的詹皇，25日攻下全場最高39分，其中延長賽包辦8分，幫助湖人以124比116強壓地主溜馬，只能說有了詹皇壓陣，湖人自然慢慢變回強隊風範。

儘管詹姆斯結束禁賽1場再次上陣，安東尼戴維斯卻因感冒發燒宣告缺席，湖人仍然拿不出完整陣容應戰，地主溜馬一開賽就搶領先優勢，打完上半場，取得66比60領先，詹皇半場就摘17分、3助攻，韋斯布魯克與安森尼各有12分。

湖人末節數度取得超前，打到最後22.6秒還領先地主溜馬3分，卻被溜馬菜鳥後衛杜阿特最後6.5秒投進追平三分球，比賽也以112比112進入延長加賽；到了延長賽完全看詹姆斯表演，他一個人接連攻下8分，也讓湖人順利贏下比賽。

詹姆斯除了攻下全場最高得分，另有6助攻、5籃板、1抄截與2火鍋，韋斯布魯克也有20分、7籃板及5助攻，蒙克17分、8籃板，艾林頓與安森尼各有14分；溜馬以布羅格登28分最高，杜阿特也有17分，賈斯汀哈勒戴16分，沙波尼斯14分、12籃板。