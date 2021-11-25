美國國務院24日宣布，拜登總統將於12月9至10日，舉行首屆全球「民主峰會」（Summits for Democracy）視訊會議，並邀請台灣、日本、南韓、英國等110個國家及地區的政府、民間團體與私營部門領袖出席。蔡英文總統將不參與這場視訊會議，由駐美代表蕭美琴與行政院政務委員唐鳳代表政府出席。對此，前民進黨立委林濁水表示，蔡英文總統不參與這場視訊會議，「可見她面對中國多麼謹微慎小，多麼不辣。」

美國舉行首屆全球「民主峰會」視訊會議，蔡英文將不參與，林濁水今（25）日在臉書表示，「大氣侯真的變了」，並提到，除非美國私下要求台灣總統不參加，否則李登輝、陳水扁、馬英九肯定會參加。

總統蔡英文昨則在臉書發文分享台灣受邀參加「民主峰會」視訊會議一事，表示台灣處在民主防線的最前緣，這幾年，不論是面對各項挑戰，我們始終堅定捍衛民主的承諾，更向世界展現民主治理的成功經驗，也感謝美國政府的邀請，再次展現近年台美之間「真朋友、真進展」的堅實夥伴關係。她也期待蕭美琴與唐鳳，和世界分享台灣如何透過科技與數位民主強化政府治理，也向國際社會分享台灣成功的民主故事。

不過，據《中國時報》今日報導，與美國無邦交的台灣獲邀參加，菲律賓、波蘭與印度也都將與會，但拜登口中「與民主對抗的專制政體」，包括大陸、俄羅斯都被排除在外。而美國邀請台灣參加，以展現美台的夥伴關係，但在華府與北京因台灣問題緊張升高之際，美媒也指出，儘管台灣是民主政體，但全球承認台灣的國家不多，拜登此舉將觸怒北京。