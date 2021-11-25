防範新冠肺炎疫情，不少民眾已陸續接踵疫苗第二劑，其中，中華職棒樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」Rakuten Girls成員沐妍，也在昨（24日）打完第二劑，只不過沐妍拉下衣服，不只露出手臂，還讓內在美、深邃事業線全外洩，接種疫苗的火辣畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

沐妍昨在網上宣布已接種第二劑疫苗，她曬出與小黃卡自拍照，並開心直呼：「BNT 第二劑完成，不小心排滿工作，只好乖乖禁酒2週了～～」沐妍還自嘲：「打疫苗打到ㄎㄧㄤ 今天發生一堆笨事」，不過網友全把焦點放在她的自拍照上，只見沐妍拉下袖子，她不只露出手臂還讓細肩帶蕾絲、黑色內在美全都露，甚至是傲人酥胸、深邃事業線也火辣放送。

沐妍打疫苗也超火辣，畫面讓人眼睛大吃冰淇淋，啦啦隊團員菲菲直呼：「打疫苗要這麼性感嗎寶寶」、曲羿也直說：「太訊港（性感）」，網友更是大讚：「這樣打二劑太犯規了」、「姐穿這樣打，合法嗎」、「為什麼你打疫苗，而發燒的是我們呢」，也有不少人提醒沐妍要多休息、多喝水。

其實，擁高顏值又有火辣身材的沐妍，是著名的人氣拉拉隊員，青春動感的她，還是美魔女一枚，沐妍完全看不出已39歲，而沐妍日前也高EQ談自己的年齡：「我一直都為我自己的39年人生感到驕傲，一路走來我跌跌撞撞但我獨立扛起，我挫折不少但我堅強面對，各種工作經驗讓我學到人情世故以及做人處事，更用堅持的信念在表演這條路上」，沐妍回顧自己從啦啦隊得到出寫真、單曲、踏上跨年舞台的機會，也讓她感性直呼：「這39年的精彩，當你不懂的時候可能就只是覺得我老，但對我而言～～卻是珍貴無比呀！！」

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