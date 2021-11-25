28歲女星「雞排妹」鄭家純外型亮眼、言詞犀利，出道以來常因前衛作風引兩極評價，近日她為拍攝工作穿肉胎衣，卻被部份網友無情吐槽，忍不住發文嗆回去。

雞排妹不僅主持兩性網路節目《深夜保健室》，還自創情趣用品品牌，前陣子因應雙十一活動，雞排妹特地拍了一組形象照，只見她綁著俏麗包頭，戴上杏色的緞面髮箍，身穿一整套肉胎衣，由於此款布料超緊身，一定會把身材曲線展露無遺，她表示：「拍之前每天捏肚子，看捏不捏得起來。今年沒有新戀情幸福肥，自律控管體態中。」並透露今年沒拍年曆絕對不是胖了，而是這半年太忙，加上個人因素，決定把資源集中到明年的10周年紀念寫真集。

雞排妹這套肉胎裝，雖然被不少粉絲稱讚身材很好、完全稱得起來，但也有眾多酸民留言嘲諷：「抽脂抽得不錯」、「真的完全不美～創意點在哪？」、「恥力真的強大」還有人把重點放在不合腳的高跟鞋，「辣個鞋子是不是有點大」、「鞋子真的很醜，現在還流行那種厚底高根鞋嗎？」把她全身上下批評得體無完膚。

雞排妹看完留言後，昨（24日）特地PO新文章隔空反擊酸民：「我覺得對肉胎衣沒有幽默感的人，生活應該過得很緊繃，你們辛苦ㄌ。」並在留言處無奈地說：「欸不是，對這麼輕鬆的廢文抱有攻擊性，這樣人生太累了吧，我不是你的誰，任何『我覺得』一點都不重要，如果你在意，那真的會讓人生更辛苦。」許多粉絲紛紛認同雞排妹，大呼：「不知道肉胎衣一定沒看過周星馳」、「不就是連身服一種，潛水服換成皮膚色不是也一樣」、「人美穿什麼衣服都美」。