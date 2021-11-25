中國大陸今年以檢疫為由，從3月1日起禁止我國鳳梨輸入，農委會因而祭出強化內銷、外銷及加工等希望讓鳳梨維持一定的價格，其中透過團購平台媒合，總訂購量達6萬5700餘箱、60萬餘噸，其中8大公股行庫、中華電信、台肥、高鐵、工研院、瑋祥科技等公司等均訂購超過1000箱的鳳梨；農委會農糧署署長胡忠一也說，感謝中國大陸禁止台灣出口鳳梨後，才發現台灣的鳳梨在全世界受歡迎，鳳梨外銷也拓展許多，尤其是在日本。

據農委會統計，2018年至2020年年鳳梨平均外銷約4萬3千公噸，其中出口中國大陸占約95％。遭禁止輸入後，農委會因而花費5.6億元預算，推動外銷、內銷及加工等方式，盼穩定鳳梨價格。

胡忠一表示，2019至2020年鳳梨均價約每公斤20.5元，但從今年3月1日起強力推動，包括內銷、外銷及加工等方式把均價拉至每公斤22.1元，相較過去反而增加1.6元。

胡忠一說，內銷較過去增加7890公噸、加工增加7801公噸，內銷及加工相較過去合計增加約1.4萬噸，至於外銷的部分，中國之外的市場增加549％，「感謝中國禁止我們出口後，才發現原來台灣的鳳梨在全世界受歡迎」，尤其日本出口賣了1萬8000多公噸、占我國鳳梨出口量達63％，甚至直到現在還頻頻接到日本友人詢問。