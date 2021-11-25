新藥族群添生力軍！由國泰證券輔導的國邑藥品（6875）25日公發，該公司專攻長效緩釋劑型與吸入霧化器械的組合新藥，目前已有二個產品陸續進入臨床，董事長王建治表示，將力拚明年第一季登錄興櫃。

國邑是由顏麟權博士、王建治藥師及甘霈博士，於西元2016年轉型建立以奈米載體緩釋技術開發的新劑型新藥，聚焦藥械組合產品特色的公司。

國邑主要產品L606和L608，皆屬長效緩釋劑型與吸入霧化器械的組合新藥，用於治療罕見疾病肺動脈高壓(PAH)及間質肺病引起之肺高壓(PH-ILD)。

L606主要成分Treprostinil為美國FDA核准的肺高壓用藥，公司規劃經由505(b)(2)途徑申請美國藥證，未來目標為美加醫療市場。在臨床進度上，L606已於2019年1月通過FDA申請研究中新藥(IND)許可，並於2019年9月在美國完成第一期臨床試驗，目前正在美國進行第三期樞紐臨床試驗。

L608主要成分為Iloprost，乃針對美加以外的全球市場，目前依循L606為國際標準所建立的產品開發模式，於2021年4月完成與台灣衛福部Pre-IND會議，預計2022年申請IND和進行一期臨床試驗。

國邑的核心技術，在於「微脂體配方開發與製程技術」結合「藥物器械組合傳遞系統」。目前主力產品應用於肺高壓治療，以奈米微脂體技術為基礎，研發出緩釋長效的吸入劑型，使藥效延長至12小時，一天使用2次即可達到全天治療效果，優於現有上市產品3倍的藥效存續時間；搭配先進輕巧的霧化器械，為現有上市產品約1/2大小重量，方便用於居家治療且具聯網功能，可有效監控患者用藥情形，藉由多點突破性的改善，改變現有肺高壓的治療方式。

王建治表示，人體有二個循環系統分別為體循環與肺循環，各自有各自的血管和血壓，當體循環的血壓高時就是常聽到的「高血壓」，而當肺循環的血壓高時就是「肺高壓（Pulmonary Hypertension PH）」。

根據Grand View Research 2020年2月的研究報告指出，全球肺動脈高壓市場規模2019年達到63.1億美元，預計到2027年將達到98億美元，估計年複合成長率將達 5.6%，肺動脈高壓患病率約為每年每百萬人口有15人~50人左右。Datamonitor Healthcare 2021年3月研究報告指出，全球肺動脈高壓病患將由2018 年約218500 名病患，預估至 2027 年將增加到約241800名病患。

法人表示，國邑肺高壓新藥能藉由穩定的釋放速率達到降低副作用及降低給藥次數，相較市面上及正在開發中的競爭藥物，L606和L608相當具有市場競爭力和臨床優勢，看好將來有機會達到兩位數以上的市占率。

王建治及顏麟權是瑩碩、泰和碩、歐帕等多家生技公司董事長及執行長；甘霈曾任職於台微體，擁有奈米劑型產品研發的國際經驗。

國邑法人董事為中華開發貳生醫創業投資、富可紳投資及鳳絲投資，其他法人股東則包含英屬維京群島商元大亞洲成長有限合夥、國泰創投、元大創投及台安生技啟航參創投資等。