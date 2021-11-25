2020東京奧運拿下羽球雙打金牌「麟洋配」，在賽事中異軍突起話題十足，當時王齊麟還在直播當中表達最想代言台啤金牌啤酒。

台酒今日表示，經歷與各方溝通之後，終於促成台啤與麟洋配簽約取得2人肖像權進行合作，推出專屬「金牌台灣啤酒麟洋配限量罐」，搭配發票登錄抽獎活動，將送消費者們羽球相關客製贈品及多項好禮。

這次「金牌對金牌」的合作，不只名稱上契合，麟洋配在邁向奧運金牌過程中曾經不被看好，卻依然堅定相信自己，這種永不放棄韌性就是金牌啤酒「做自己，就是金牌」品牌精神最佳詮釋。金牌台啤希望藉由麟洋配在奧運上奮戰帶給國人感動瞬間，激勵所有懷有夢想的台灣人勇於堅持理想，挖掘自己的無限可能。

「金牌麟洋配限量罐」的視覺設計，運用王齊麟、李洋招牌霸氣跳殺、撲救動作，人物周圍並加上金色網點元素，象徵2人在奧運場上奮力為國爭光所散發的金色榮耀，與金牌台啤LOGO相互輝映。

此次台灣啤酒取得麟洋配肖像並非採用現成照片，而是特別聘用專業人像攝影師進行拍攝。肖像拍攝過程中也意外捕捉2人在場下溫暖、俏皮的一面，更多有趣的畫面都將在台啤官方社群網站中陸續曝光。

配合麟洋配限量罐推出，台灣啤酒還特別辦理「金牌對決」發票登錄抽獎活動，凡在2021年11月26日到2022年1月28日期間購買「金牌台灣啤酒罐裝或瓶裝系列商品」單筆滿額150元並至活動平台「金牌台灣啤酒」LINE官方帳號登錄購買發票，符合資格者即可參加抽獎。活動採周周抽機制，超過4千多個贈品，頭獎有機會獲得麟洋親筆簽名加持的「金牌戰拍」，以及客製運動背包、羽球拍組、運動帽等多項大禮。

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