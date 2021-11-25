據北京大學新聞網報導，11月22日上午，北京大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院習近平經濟思想研究中心、習近平法治思想研究中心、習近平外交思想研究中心、習近平生態文明思想研究中心成立儀式在陳守仁國際研究中心舉行。

中共19屆6中全會後，北京大學成立4個習思想研究中心。頒發聘書。（北京大學新聞網）

北京大學黨委書記、習近平新時代中國特色社會主義思想研究院理事長邱水平出席並講話。北京大學校長、習近平新時代中國特色社會主義思想研究院理事長郝平為中心主任頒發聘書。北京大學校長助理、秘書長、黨委辦公室校長辦公室主任孫慶偉參加。成立儀式由北京大學黨委常委、副校長王博主持。

11月8日至11日，中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議在北京召開，全會審議通過了《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》和《關於召開黨的第二十次全國代表大會的決議》。北京大學四個研究中心的成立，是北大為進一步深化習近平新時代中國特色社會主義思想研究，增強宣傳闡釋習近平新時代中國特色社會主義思想的使命擔當，以黨的創新理論闡釋中國特色社會主義實踐的重要舉措。

北京大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院院長王浦劬介紹設置中心的背景和情況。他指出，北京大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院的核心使命在於深入學習、研究、闡釋、宣傳和全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，形成高質量研究成果，培養中國特色社會主義事業接班人。王浦劬表示，各研究中心與習近平新時代中國特色社會主義思想研究院全體教職員工將共同進一步推進習近平新時代中國特色社會主義思想專業性、學理性研究和闡釋，產出更多高質量、高水平的成果。

研究院聘任大陸教育部高等學校思想政治理論課教學指導委員會主任委員、教育部社會科學委員會副主任、北京大學博雅講席教授顧海良擔任習近平經濟思想研究中心主任；邱水平擔任習近平法治思想研究中心主任；社會科學部部長、法學院教授強世功擔任習近平法治思想研究中心執行主任；國際關係學院外交系主任張清敏教授擔任習近平外交思想研究中心主任；馬克思主義學院教授郇慶治擔任習近平生態文明思想研究中心主任。郝平分別為他們頒發聘書。

顧海良作為研究中心主任代表發言。他表示，中共十九屆六中全會確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，對習近平新時代中國特色社會主義思想研究的思想性、政治性、理論性和學理性提出更高要求。北京大學在研究習近平新時代中國特色社會主義思想方面具有深厚基礎，中心將按照學校黨委的統一部署，在研究院領導下，學習好、研究好習近平新時代中國特色社會主義思想，為習近平新時代中國特色社會主義思想的系統研究和闡釋傳播作出北大人的貢獻。

邱水平指出，習近平新時代中國特色社會主義思想研究院四個新的研究中心的成立，是在黨的十九屆六中全會召開之後，北大進一步學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、繼續推進馬克思主義中國化、服務黨的理論創新工作的重要舉措。北京大學是中國最早學習、研究、傳播馬克思主義的發祥地，學習好、宣傳好、闡釋好習近平新時代中國特色社會主義思想，是我們的時代重任。北京大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院自成立以來，扎實推進教學科研工作和學術平台建設，形成了一批優秀的研究成果，為進一步服務黨的創新理論打下堅實基礎。

邱水平代表學校黨委對習近平新時代中國特色社會主義思想研究院和四個中心的工作提出四點希望：一要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，加快構建中國特色哲學社會科學體系；二要落實立德樹人根本任務，加快培養一批優秀的青年馬克思主義者；三要加大力度引進和培養優秀學者，打造一支政治堅定、視野開闊、學養深厚的馬克思主義理論工作隊伍；四要積極服務黨和國家治國理政實踐，充分發揮新型智庫功能。我們要以北京大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院成立四個研究中心為契機，深刻領會「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持真理、追求卓越、扎根中國、放眼世界，努力把習近平新時代中國特色社會主義思想研究院建成研究闡釋習近平新時代中國特色社會主義思想的學術重鎮，不斷開闢當代中國馬克思主義、21世紀馬克思主義新境界，以更加優異的成績迎接黨的二十大的召開。

成立儀式結束後，與會專家、青年教師圍繞習近平新時代中國特色社會主義思想研究院及四個中心發展建設進行了座談。座談會由王浦劬主持。

北京大學黨委辦公室校長辦公室、黨委宣傳部、國際合作部、馬克思主義學院等相關院系與職能部門負責人，以及習近平新時代中國特色社會主義思想研究院教師代表參加上述活動。