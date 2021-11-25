四大公投案將於12月18日舉行投票，國民黨副主席連勝文表示，自己現與基層溝通中，發現許多偏綠的朋友，今年開始都顯現出對民進黨執政不滿；連呼籲，1218公投除了食品安全、公投綁大選及能源議題之外，就是一場百姓對民進黨的不信任投票，就是要教訓民進黨，才能讓老百姓心中的怒氣找到出口

連勝文昨（24日）在臉書發文表示，本周持續至雙北及新竹縣進行公投宣講，發現國民黨深入基層時，都遇到相當多民眾非常關心相關公投議題，也踴躍提出各種看法，這是台灣公民意識正面的提升，而公民投票也絕對是展現民意的一種好方式。

在與基層溝通的過程中，連勝文發現，大量的民眾，甚至過去比較偏綠的朋友，都對民進黨今年以來從台鐵重大意外事故，到荒腔走板的防疫及疫苗政策，以及高雄城中城重大公安事件，所導致台灣民眾生命及財產嚴重損失，感到強烈的不滿！

連勝文並點名，時常「走鐘」的疫情中心指揮官陳時中，也扮演了火上加油的重要角色！從3+11政策重大失誤、超前部屬謊言被戳破、台灣防疫醫療量能嚴重準備不足，再到阻擋歐美高效能疫苗之後卻又搶功，護航高端最後又造成重打等等劣跡，加上其傲慢霸道的發言，讓已經極度不滿的民眾更加憤怒。

連勝文稱，所以。1218公投除了食品安全、公投綁大選及能源議題之外，就是一場百姓對民進黨的不信任投票，就是要教訓民進黨，才能讓老百姓心中的怒氣找到出口；也唯有對民進黨當頭棒喝，才不會讓這群自私、貪婪的政客繼續在未來危害台灣百姓的身家性命！