馬基夫莫里斯(Markieff Morris)在本月初與金塊約基奇(Nikola Jokic)發生肢體衝突，他的防守動作引起約基奇不滿，遭後者怒推倒地不起，當下他傷及了頸部，而自那場球後他直到現在都還未上場，或許當時受的傷還困擾著他，也可能有其他身體因素。

From earlier -- With Markieff Morris away, Heat absence likely at least 10 games, with return possibly against . . . Nuggets, Jokic https://t.co/pzdRf1MdMk — Ira Winderman (@IraHeatBeat) November 20, 2021

而根據隊醫和記者溫德曼(Ira Winderman)在11月21日時指出，他可能至少要缺席多達10場比賽，且需要每日觀察，按照時間來看他有可能錯過11月30日面對死敵金塊的比賽，到時比賽將在熱火主場進行，據說約基奇的兩位哥哥早已買好門票了。

若到時莫里斯缺席，對話題性而言恐怕會下降不少，球迷可能無法看到約基奇和莫里斯本季再度對決，不過如果莫里斯恢復狀況良好，仍有機會在該場比賽上陣，相信到時候兩隊球迷肯定不會留情，約基奇兩位哥哥和莫里斯、現場球迷互動肯定也是一大看點。

11月9日熱火與金塊爆發本季最大規模衝突，莫里斯在防守約基奇時出手頂了對方，不少人認為這是沒必要的小動作，而轉身離去的莫里斯沒想到大難臨頭，遭暴怒的約基奇狠狠推倒在地，當時這一推震驚了眾人，隨後莫里斯倒地不起，一度需要出動擔架，但最後他還是自己爬起。

莫里斯本季為熱火出戰10場，場均上陣18.7分鐘，平均拿下7.7分2.8籃板1.4助攻，投籃命中率45.7%、三分球36.4%、罰球100%，本季他才剛從湖人轉投熱火，生涯陸續待過太陽、巫師、雷霆、鵜鶘、活塞等隊，基本上都是負責防守和底角三分冷箭，所以平均得分並不高。