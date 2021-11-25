18歲宋姓男大生遭張男等3人持鋁棒圍毆，導致男顱底骨折、顱內出血，一度重度昏迷命危，25日上午在中榮醫療團隊的祝福下順利出院。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

18歲宋姓男大生遭張男等3人持鋁棒圍毆，導致男顱底骨折、顱內出血，一度重度昏迷命危，25日上午在中榮醫療團隊的祝福下順利出院。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市宋姓男大生11日7日，於台灣大道與瑪莎拉蒂轎車發生擦撞，遭張等3人圍毆昏迷，一度命危，25日辦理出院，出院前宋姓男大生也親手遞上1張卡片，上面寫著「感謝榮總的醫療團隊，Thank you！」對中榮醫護人員，表達謝意，場面溫馨。

宋媽媽表示，感謝大家的關注與照顧，兒子順利出院，希望他在踏出醫院時，為避免受到驚嚇與恐懼，婉拒媒體採訪，請大家給孩子安心養病的空間，也真心再次謝謝大家。

宋媽媽說，兒子在15日轉到普通病房後，可慢慢下床復健走路，平衡感仍不是很好，須多加練習，耳朵聽力有比較恢復，但是眼睛的問題比較大，目前有兩眼斜視、複視等問題，必須觀察未來接受矯正。

宋媽媽另指，兒子因遭球棒打傷，導致頭部受傷被縫46針，拆針時相當疼痛，目前比較在意面臨休學問題，若要復學可能最快到下學期視情況而定，因為兒子不想再住院想要回家，所以每周到醫院進行復健。