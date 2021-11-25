今年台股人氣超級旺，不僅加權指數打破1990年以來的12682點天險，成交量也創下新高紀錄，在新聞話題度高、參與人數增加，以及績效亮眼等利多加持下，帶動台股基金今年來整體規模成長四成，在所有基金類別中增長幅度居冠。

根據投信投顧公會資料顯示，今年來台股基金規模增長趨勢明確，從2020年12月底的2747億元，一路成長至2021年10月底的3850億元，增幅達40.15％，成長幅度可觀。瀚亞投資指出，今年台股基金檔數維持在132～134檔區間，變動幅度不大，顯示台股基金規模的上升，並非透過發行新基金推動，而是市場申購既有基金之金額增加，以及基金淨值上漲所影響。

除市場資金流入，台股基金本身的優異績效表現，也帶動整體規模向上。截至10月底，今年來加權指數報酬率為15.31％，含息報酬率則為18.31％。但投信發行的台股基金更勝一籌，今年來平均報酬率為31.16％，更有10檔基金績效高達50％以上。台股基金優異的績效，吸引投資人目光。

瀚亞菁華基金經理人鄭行甫指出，第四季台股不看淡，預估電子產業將持續受惠全球科技創新運用等題材，到年底前都有行情可期。看好矽智財、第三代半導體、高速傳輸、ABF及IC設計等族群獲利表現；傳產點名紡織族群，在疫情緩解後有補漲空間；另隨升息時間表越來越明確，金融族群有機會成為下波主流產業，可順勢布局。

展望台股後市，鄭行甫認為，近期台股交易熱絡且趨勢向上，觀察到電子、傳產、金融族群輪動健康，各具投資機會。但大盤在前波高點附近仍有上方壓力，預計年底前為選股不選市的格局，建議可挑選操作風格靈活的台股基金，來抓住產業趨勢及行情，或利用定期定額投資方式，持續參與台股長線獲利機會。