基金觀測站截至今年10月底的最新統計顯示，境內外基金檔數超過2000檔，涵蓋市場廣泛、佈局橫跨各產業，開拓更多元參與全球商機，卻也帶來「選擇困難」的問題，交由機器人透過大數據與演算法等機制，靈活調整出最佳投組內容，將有助長期投資，儘速達成理財目標，反應在機器人理財成長亮眼。

根據證基會「2021基金投資人投資行為與偏好問卷調查」，投資基金最感困難的前三名包括不知買賣時機、基金資訊太少、不知如何選擇基金。需要理財專員協助的項目中，也以挑選基金佔71.6％最高，其次是打造合適的資產配置的52.4％。觀察近年來興起的理財機器人，正是一舉解決諸多基金投資痛點的利器，投資過程不必糾結於市場波動起伏，交由機器人透過大數據與演算法等機制，靈活調整出最佳投組內容，有助於長期投資，儘速達成理財目標。

疫情催化與理財機器人開始累積實際操盤績效可參考，國人藉由理財機器人無論是使用人數或資產規模都有成長加快的趨勢，對應金管會日前公佈的最新數據，截上月底使用者已增至12.5萬人，資產規模將近有45億元，國內現已有14家業者開辦相關業務。

其中率先於2018即推出國民理財機器人的富蘭克林投顧，呼應金管會逐步放寬相關交易限制，9月再加入尋求波段中超額報酬機會為目標的「國民理財機器人2號—富動能」，與既有的「國民理財機器人1號—富智能」以長期穩健投資達成理財目標，兩款機器人理財更能擴大服務範疇，滿足積極、穩健等不同訴求的投資人所需。

針對「2021基金投資人投資行為與偏好問卷調查」也問到關於退休理財規劃的作為，具基金投資經驗者中，有超過七成會自主儲蓄退休金，以每月5000元至1萬元比重居多。尚未開始退休基金規劃的人，有高達67.3％表示暫無時間規劃準備，理財機器人也能克服阻礙。以富蘭克林投顧的國民理財機器人為例，定期定額投資門檻最低五千元起，無須費心、費時，即能建立專屬個人的智能投資組合與全天候監控市場的服務，都是開始退休理財的好幫手。

調查並顯示，超過六成受訪民眾表示在30歲以前已有基金投資經驗，選擇投資途徑方面，隨著網路普及，79.9％採線上申購基金，其中近五成透過電腦網路。29歲以下的年輕族群則多倚重行動APP服務，顯示對不同數位理財工具的偏好。採非網路管道的投資人，41.8％會要求「真人諮詢」服務。

富蘭克林投顧表示，基金理財幾乎成為全民運動，觀察到不同年齡或族群對理財服務、工具各有異同，在行之有年的堅強真人諮詢團隊，近年再加入國民機器人及行動輕理財APP，協助基金投資人輕鬆少負擔，順利實現理財計畫。