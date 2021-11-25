現代人因為生活壓力、飲食和3C使用率高的問題，除了常見的乾眼、酸澀等問題以外，飛蚊症的問題也越來越嚴重，過去也有媒體報導飛蚊症的發生年齡也有年輕化的趨勢，這也成為台灣民眾在購買相關護眼保健食品的重點保健項目之一。

過去，有文獻發現補充鳳梨等綜合酵素能幫助改善飛蚊症，後續則開始有許多新聞，藉由這篇文獻來探討酵素是否可不可以改善飛蚊症，這篇專欄就由營養師繼續和大家分享後續研究吧！

●鳳梨酵素等水果酵素能改善飛蚊症？回顧2020年的新聞

2020年7月時，許多新聞報導了一則台灣發表的研究，此研究指出患者在補充了綜合水果酵素後，飛蚊症的問題有著大幅度改善，而由於飛蚊症是台灣很常見的眼部困擾，這篇新聞就大量的被轉載而成了熱門新聞。

然而，在後續有人分析了文獻指出研究具有瑕疵，如：英文拼錯、並未設計安慰劑組、發表之期刊是可信度低的掠奪性期刊等，除此之外，並有醫師與學者提出，如：食品怎麼會有療效、鳳梨酵素會被分解，怎麼可能會被吸收到體內等許多質疑，而隨著這些質疑聲浪，這讓民眾更想知道到底酵素可不可以改善飛蚊問題？

(圖/好食課提供)

●最新臨床研究指出：鳳梨酵素等多種酵素幫助改善飛蚊症

其實，營養師有持續追蹤後續的研究。在2020年8月時有另外一則相關研究發表於❮Appiled Science❯，這篇文獻的5年影響因子為2.7分，雖不是頂級期刊，但也不是掠奪性期刊，營養師也摘要這篇綜合水果酵素改善飛蚊症的內容給大家吧！

●鳳梨酵素等多種水果酵素改善飛蚊症的實驗方式

這篇研究亦是臨床研究，共有280位受試者持續補充三個月的水果酵素配方（鳳梨酵素、無花果酵素與木瓜酵素），並以間接性眼底鏡觀察，實驗分組如下：

1. 實驗一：120位玻璃體混濁患者，依症狀分成單一組（80位）與多重組（40位），每組每天攝取2顆酵素膠囊。

2. 實驗二：160位玻璃體混濁受試，者隨機分成低、中、高劑量組（分別每天補充1、2、3顆膠囊）與安慰劑組（文獻未提及是否為單盲或雙盲實驗）

●鳳梨酵素等多種水果酵素 改善飛蚊症的實驗結果

1. 實驗一：120位受試者中，單一組與多重組分別有56位（70%）與29位（5%）的玻璃體混濁症狀有改善。

2. 實驗二：3個月補充後並未改善安慰劑組的玻璃體混濁問題，而補充水果酵素的受試者，依低、中、高劑量，分別有5%、70.0%與75.5%患者的玻璃體混濁問題受到改善

作者有另外刊出三位受試者的眼底鏡、超音波與視網膜光學斷層掃描儀（Optical Coherence Tomography）掃描圖片

圖一、50歲，糖尿病患因視網膜病變出血而出現飛蚊症（眼底鏡）(圖/好食課提供)

圖二、19歲，具有飛蚊症的大學生（干涉光視網膜斷層掃描儀）(圖/好食課提供)

圖三、27歲，具有飛蚊症的上班族（眼部超音波）(圖/好食課提供)

作者提供的圖片與解說是指出攝取綜合水果酵素後，視網膜出血狀況和玻璃體混濁問題有達到改善，不過由於營養師非影像診斷專科，因此節錄作者的結果，不做任何評論供大家參考。

●水果酵素對於飛蚊症改善的可能機制是什麼？

過去，我也曾落入酵素就是個蛋白質，在消化道就被分解殆盡，那為什麼會有功效？但其實許多研究都不是這樣說的。

→水果酵素是可完整被人體吸收進體內

酵素就是蛋白質，蛋白質就是會被分解成胺基酸才能進入體內？既然都被分解哪來的作用？這大概是蛋白質類素材最容易被質疑的地方。但其實人體並不全然只吸收短鏈胜肽與胺基酸，而是可能可以透過M-cell、細胞間隙等等方式將完整蛋白質運送到體內。

(圖/好食課提供)

而在1997年的實驗中，學者就以19位健康男性做試驗，證實了鳳梨酵素是可以被人體吸收到體內的，更早年也有學者推測人體對鳳梨酵素的吸收率約有達到40%。

→水果酵素可能透過抗發炎，達到降低飛蚊症問題

雖然在此篇研究中，學者認為酵素具有溶解特定蛋白質效果，因此在吸收到體內後會幫助溶眼部玻璃體蛋白質聚集，達到減少玻璃體混濁的現象，而在動物實驗上也有發現鳳梨酵素具有分解纖維蛋白的效果，或許這也與改善玻璃體混濁有關。

另外，營養師在看了回顧性文章與其中引述的研究後，覺得可能也與其他機制有關。過去的研究有發現，鳳梨酵素可以顯著改善關節炎症狀與疼痛，學者認為鳳梨酵素可能透過「抗發炎」與影響體內「緩肌肽」（bradykinin），而達到抗關節炎效果。

除此之外，一些體外機制實驗也發現鳳梨酵素可以調節免疫細胞，進而影響細胞激素進一步改變了發炎問題。而前文也提到鳳梨酵素是可以被吸收到體內，因此確實有機會在體內調節免疫細胞。

(圖/好食課提供)

不過，針對飛蚊症改善而言，這都是推測或是間接的機制，還待會來更進一步的探討，若後續有新研究出來，營養師也會再整理給大家！

●特殊多重蛋白酶O.T.O.（Ocular Technology Omniformula），具有特殊配方與功效的水果酵素

保健素材具有功效的關鍵，和原料萃取方式、劑量等等都十分有關係，所以也不是吃鳳梨、無花果就可以透過這些水果酵素達到功效劑量，可能也不是隨意吃「水果酵素粉」、「水果酵素液」就可以發揮功效。

文中這篇臨床文獻所使用的水果酵素，是從水果中「萃取純化」而得，也因為具有特定比例，將這樣的實驗「配方」稱為特殊多重蛋白酶（ocular technology omniformula, O.T.O.）。

營養師滿期待在未來有更多的臨床研究支持水果酵素或O.T.O.對眼睛的功效，也期待有業者可以更進一步商品化，將臨床發現應用至消費者上。另外，保健食品本就是預防與輔助治療的概念，尚未罹患疾病時可以作為預防和保健之用，如果是罹病了自然要以就醫為優先，保健食品為輔助。

目前對於飛蚊症也沒有任何可以完全治癒的手術或藥物，若有相關保健食品時，或許也可以嘗試看看，並以自身體感作為最主要的標準吧！