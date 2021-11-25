東大溪計畫水利局再獲第21屆金質獎「優等」佳績。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

水利局將繼續提升水利工程施工品質，營造優質的生活環境。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

行政院公共工程委員會舉辦「第21屆公共工程金質獎」，其中公共工程品質優良獎，台中市水利局獲得設施類工程1件優等、1件佳作及水利類1件佳作，成績亮眼。除此之外，台中市水利局已連續5屆獲獎，本屆再獲特別貢獻獎，顯示辦理的公共工程品質有目共睹。

水利局長范世億表示，該局辦理的水利工程受市府與中央部會工程查核獲甲等比例高達95％，今年將持續秉持著嚴謹精神，不斷精進提升施工品質，營造優質的生活環境。

獲金質獎「優等」的東大溪計畫，由水利局攜手東海大學公私協力，經過1年多的努力，將東大溪從臭水溝轉變成清澈見底的宜人溪谷。此外，更於東海商圈全面推廣油脂截留器，以削減源頭污染，同時成立「東大溪水文化暨環境教育館」，號召公民及校方投入永續維護。

綠川水環境改善計畫榮獲金質獎「佳作」，水利局為根除綠川水患、改善水質及拉近民眾與綠川的距離，除整治河道、改善水質，更擴大周邊休閒綠地，並營造共融式遊戲場「綠川水淨樂園」，讓民眾與河川更加親近。

水利局長范世億表示，惠來溪與潮洋溪沿岸高度都市化，水質日益惡化。為恢復河川生命力，除兼顧既有的河道防洪機能，同時進行水質改善及整體水岸環境提升，注入綠色元素，以「惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程」榮獲金質獎水利類「佳作」，亦榮獲勞動部職業安全衛生署「優良工程金安獎」殊榮。