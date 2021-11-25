美國63歲流行樂始祖天后瑪丹娜（Madonna），即使已年過半百，依然能在舞台上熱歌勁舞，而且造型風格越來越性感、叛逆。今（25）日稍早，她又在個人社群平台上曬出一系列「半裸床照」，甚至大方露點，讓網友看得直噴鼻血。

瑪丹娜出道超過30年，一直都以嗆辣的行事作風與誇張又前衛的造型而聞名，近年來她也跟上潮流，善用社群媒體製造話題，讓她人氣始終不滅。今日瑪丹娜再度更新近況，只見她穿著露空內衣與小褲，並套上半身的透膚網襪，與火辣的細跟高跟鞋，躺在床上擺出各種令人遐想的性感姿勢。

而仔細一看照片，才發現瑪丹娜所穿的鏤空內衣不僅沒貼胸貼，大膽露出「整個胸器」與重要部位，後面她還加碼送上背部近拍辣秀翹臀曲線，以及上半身赤裸躺在床上的照片，令網友忍不住大喊「這是63歲？」、「天哪！性感尺度破表」、「這個誰看了會受得了」，但也有部分網友不領情，直呼「阿姨，妳到底想幹嘛」、「我想這個PS的收費一定不便宜」、「可以來點新的東西嗎？別再露了」、「很難想像沒有PS下的真實畫面」、「真是辛苦修圖師了」，吸引大批網友瘋狂轉發，成功引發話題。

而瑪丹娜雖近期負面新聞不斷，但仍沒有影響她的心情，這個月初她甚至親自現身位於洛杉磯舉行的愛滋病研究基金會晚宴，並在晚宴中募集約180萬美金（約新台幣5000萬元），並將鉅額全數投注在愛滋病研究中，獲得大眾一片好評。