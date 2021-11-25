澳洲《雪梨晨驅報》（Sydney Morning Herald）今（25）日未引述消息來源獨家報導，由於國會呼籲正式外交抵制北京冬季奧運的呼聲漸高，澳洲考慮明年不派出政府官員前往北京冬奧。

美國考慮外交抵制北京冬季奧運。

《雪梨晨驅報》指出，關於中國大陸網球選手彭帥事件的擔憂漸增，澳洲不分黨派的政治人物正在敦促政府抵制明年2月舉行的北京冬奧。

美國總統拜登先前證實，華府正在考慮外交抵制北京冬奧，目的是抗議香港、新疆的人權問題。

外交抵制代表參賽國不會派出政府代表出席奧運，但是運動員仍能參賽。

報導指出，澳洲政府正在等待拜登政府做出決定，之後才會決定是否跟進外交抵制，報導指，坎培拉希望與其他志同道合的國家一同採取行動。

目前澳洲政府考慮採取的一項措施是，澳洲不會派出包括大使在內等任何官員前往北京，但拒絕公開聲明此舉為「抵制」。

報導指出，澳洲體育部長科爾貝克（Richard Colbeck）及外交部長潘恩（Marise Payne）不太可能出席。

不過科爾貝克的發言人在回覆路透社詢問時指出，目前澳洲尚未決定是否派代表出席北京冬奧，澳洲外交部則未回應。