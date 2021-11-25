警方於邱服務處等地搜索發現制式霰彈槍子彈31發、行動電話5支等證物。（警方提供）

警方發現邱議員涉嫌承租農地，非法承攬土方清運作業傾倒事業廢棄物，破壞國土。（警方提供）

嘉義縣議員邱銀海家搜出霰彈槍子彈 警方：涉嫌捲入非法掩埋廢棄物案

嘉義縣議員邱銀海今年9月才因關心一場農地會勘，和環保稽查人員發生衝突，被檢察官依照妨害公務罪起訴。刑事局中部打擊犯罪中心等接獲檢舉，邱疑似捲入非法掩埋廢棄物；檢警23日動員檢警廉環人員共117人，兵分17路前往嘉義縣中埔鄉服務處及花蓮縣等處所執行搜索，拘提邱等13人到案，並於邱住家查扣一批霰彈槍子彈，全案依法移請嘉義地方檢察署偵辦。

警方指出，刑事局中部打擊犯罪中心今年7月間接獲情資，中南部邱姓議員涉嫌承租農地，非法承攬土方清運作業傾倒事業廢棄物，破壞國土，遂報請台灣嘉義地方檢察署昃股陳睿明檢察官指揮偵辦，並與台中市政府警察局、嘉義市政府警察局等單位成立專案小組展開蒐證。

經專案小組調查發現，48歲的嘉義縣議員邱銀海夥同農地地主或以女姓友人為人頭，向不知情之地主承租農地後，指示旗下成員承攬傾倒事業廢棄物及回填廢土掩飾以牟取不法利益，再由廖姓助理負責會計轉帳工作。

警方說，邱銀海於今年9月14日涉嫌毆打接獲檢舉傾倒廢棄物前往會勘的嘉義縣政府環保局蘇姓分隊長，並自恃民意代表身分與蘇姓分隊長簽立傷害及公然侮辱之告訴乃論和解書；另調查不法利得流向發現邱涉嫌人頭申報詐領助理補助款挪為私用。

專案小組與廉政署南部地區調查組調查完備後，於11月23日認時機成熟，會同嘉義縣警察局動員檢、警、廉、環人員共117人，兵分17路持臺灣嘉義地方法院搜索票前往嘉義縣中埔鄉服務處及花蓮縣等處所執行搜索，並持台灣嘉義地方檢察署檢察官開立的拘票執行拘提民意代表邱嫌等13人到案。

警方於邱服務處等地搜索發現制式霰彈槍子彈31發、行動電話5支、電腦主機1臺、USB隨身碟2支、記憶卡1張、土地所有權狀約、租賃契約書、存摺、帳簿、支出明細、收據及記事本等證物。另由行政院環境保護署環境督察總隊南區環境督察大隊會勘開挖，查獲大量建築事業廢棄物非法傾倒事證。

警方強調，全案詢後依違反刑法第214條使公務員登載不實文書、廢棄物清理法、槍砲彈藥刀械管制條例、貪污治罪條例及組織犯罪防制條例等罪嫌移請台灣嘉義地方檢察署偵辦。