補教名師張旭先前在成人網站Pornhub開設頻道上傳「微積分」數學教學影片爆紅，之後他的YouTube教學頻道出現1名長髮爆乳正妹幫忙擦黑板，再度掀起討論，網友紛紛笑說「已重播30次」、「喜歡數學了」；如今該名正妹再度出現影片，這次竟直接在講台「脫起衣服」露出豐滿上圍，正妹身分與Instagra也一併曝光。

張旭昨（24）日再度PO出另1則影片為「這題不看你會後悔」，影片長度為5分40秒，其中3分55秒左右該名長髮正妹穿著緊身外套走上講台，接著就在講台上「直接脫掉外套」，露出與上部爆紅影片相同的超低胸馬甲背心，一度俯身放外套時將乳溝大方秀給鏡頭看，讓網友大噴鼻血。

如今該名正妹再度出現影片，這次竟直接在講台「脫起衣服」露出豐滿上圍，正妹身分與Instagra也一併曝光。（翻攝自YouTube）

其他網友留言說「3:57那邊有點不懂，我等等過去教室那邊請教一下助教好了」、「老師這定力 不愧可以算微積分面不改色」、「好想當黑板」、「身為高三學生我決定以後努力認真學微積分，特別是助教部分」、「這題太難了，尤其是 4：00 那邊 要複習100次才行！」

該名長髮正妹的IG隨之曝光，原來她是小有名氣的直播主「芸寶」，平常從事攝影、主持、表演相關工作，IG目前有5.3萬粉絲，她笑說「我被很突然地驚到了，沒有想到有一天會因為擦黑板上新聞」，張旭也留言「感謝爆正板妹芸寶來幫我擦黑板！」