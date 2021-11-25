在台灣有80萬名失能、失智、身心障礙者，至少影響120萬名同住家人，過去社會大多將家庭照顧者是為服務提供者，卻忽略了他們身為獨立個體的權益。中華民國家庭照顧者關懷總會今天舉辦25周年感恩茶會，為因應高齡化、少子化浪潮，宣布將成立「照顧學院」，讓全民都能善用資源成為照顧者。

根據長照司推估，目前國內約有80萬名失能、失智、身心障礙者，其中有4成5尚未使用長照服務，換言之可能由家庭照顧者提供照顧；尤其社會新聞中屢見照顧悲劇事件，大多是不願求助的「抗拒型照顧者」。

家總前理事長、促進轉型正義委員王增勇指出，家庭照顧不是孝順的表現，而是要受到國家保障的權益；家庭照顧這件事要從私領域走到公領域，讓大家看得見，才有辦法有所回應。政治大學社會工作所教授呂寶靜也說，過去家庭照顧者認為對外求助是不好的，後來才漸漸了解到，照顧過程中的喘息和支持是很重要的。

家總今天舉辦「25周年感恩茶會」。家總理事長郭慈安表示，過去6年協助政府建置家庭照顧者關懷專線、建置全國114處家庭照顧者支持據點；她認為階段性任務已完成，未來將繼續「走在社會之前」，放眼5年、10年後的照顧需求，將成立「照顧學院」，讓民眾透過線上或線下方式學習相關知識，進而有能力善用資源成為照顧者。

中華民國家庭照顧者關懷總會自民國85年成立，是全台提一個專門服務家庭照顧者的非營利組織，辦理家庭照顧者教育訓練、關懷紓壓活動、支持團體等，並倡議「新三不長照」觀念翻轉，不離職照顧、不必然自己照顧、家庭不失和，力促政府的長照服務應解決民眾的這幾個痛點。