立法院前天三讀通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」，政府為加速推動國防戰力，行政院會今日通過「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，編列2373億元，用於岸置反艦飛彈系統計畫、野戰防空系統計畫、無人攻擊載具系統計畫、雄昇飛彈系統計畫等，全數以舉借債務支應。

根據立法院三讀通過的「海空戰力提升計畫採購特別條例」明定，該特別預算總上限為2400億元，相關軍事採購案將自條例公布日施行，至施行期限至2026年12月31日為止。

行政院長蘇貞昌今拍板通過「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，預算項目包括反艦：岸置反艦飛彈系統計畫經費(第1、2階段)797億元；海軍高效能艦艇計畫經費(第1、2批)692億元；海巡艦艇加裝戰時武器系統計畫經費32億元。

防空部分，野戰防空系統計畫經費89億元；陸基防空系統計畫經費347億元。反制部分則有無人攻擊載具系統計畫經費120億元；萬劍飛彈系統計畫經費126億元；雄昇飛彈系統計畫經費170億元。

行政院表示，面對當前敵情威脅日益嚴峻，本次特別預算結合「國防自主」政策，希望能在最短期程內，快速提升戰力，建構防衛體系，並落實國防自主，構建厚實國防產能。

蘇貞昌在院會中指出，大陸不斷擴大軍事活動，為確保國家安全，希望最短時間提升攻防能力，快速提升戰力，建構防衛體系，並落實國防自主，構建厚實國防產能。

蘇貞昌說，為加速特別預算於立法院三讀通過，將會親自到立法院報告備詢，也請國防部積極向朝野立委說明，讓該特別預算能在立法院本會期通過。