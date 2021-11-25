遠東集團在陸經營企業違規遭罰引發討論，民進黨立委批國民黨主席朱立倫不敢得罪大陸。今天上午朱至基隆出席小組長訓練活動時表示，義和團式的謾罵不會解決問題，並反過頭質疑特別斷章取義，「是愛台商還是害台商？」

朱立倫表示，對於任何台商到各地的投資，提出三點主張，第一遵守當地的法令；第二呼籲當地政府公平對待台商；第三發生任何問題，政府有責任溝通保障台商。請問綠營立委跟綠媒，這三點哪一點錯？如果要斷章取義或特別強調，「你到底是愛台商還是害台商？」

朱立倫說，透過這樣義和團式的謾罵，或是任何不理性的叫囂，絕對不會解決問題，政府有責任以溝通方式幫台商解決問題，相對的台商在地遵守法令，也希望當地的政府能公平對待。

朱立倫認為，他的三論點，守法、公平、溝通，才是理性解決問題，呼籲不要透過意識形態、不要有特定立場、不要用有色眼睛看待，相信對兩岸關係才會是正面的。

另外，媒體提問，國台辦預告還有下一波的台獨頑固，怎麼看？朱立倫則回應，再次強調，對於哪一家企業是不是所謂的台獨頑固名單，或者是對方的做法，不予置評，依舊是上述三個重點。