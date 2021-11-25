誠品行旅今年二月底開幕之中餐廳品牌「聚聚樓」，迎2022金虎新年首度推出6人份「團圓喜聚外帶饗宴」，每套6888元，菜色包含集結如意十香菜、醉醃鹹九孔、雙味肝臘腸等六款澎湃前菜的「迎春納福拼」，亦有「柚香蜜糖蝦」、「椒鹽白鯧魚」、「荔香辣子雞」、「樹子蒸腩排」與「八仙佛跳牆」等美味，邀請旅人一同迎接豐收金虎年。即日起至2022/1/15開放預訂，限量50組，12/15前訂購享早鳥9折優惠，誠品會員再享誠品人會員點數累積。

「團圓喜聚外帶饗宴」首先以匯聚六款精巧前菜的「迎春納福拼」開啟除夕饗宴序幕，結合包括口感酸爽脆彈的「雲耳海蜇頭」、聚聚樓人氣料理排行第一的「醉醃鹹九孔」、象徵長長久久的「雙味肝臘腸」、肉質鮮嫩酒香馥郁的「紹興迷醉雞」、每到新年江浙地區少不了的素食手工年菜「如意十香菜」，以及揉入桂林辣椒醬、花椒粉與蠔油等費心滷製的「麻辣香花生」。

主菜是傳遞「長壽」祝福寓意的「柚香蜜糖蝦」，採用肉質Q彈鮮甜的藍鑽蝦，於高溫酥炸後加入韓式柚香醬與檸檬汁快速拌炒，酸甜的柚香與清新的檸檬完美合拍，襯上彈牙的蝦肉，清甜的滋味，勾起那段最愛「冰糖葫蘆」的兒時記憶。融入荔枝創新演繹川菜風采的「荔香辣子雞」亦是聚聚樓必點料理，保留川味香辣的特色，將切為適口大小的桂丁雞腿肉經過醃製與酥炸手法，再取辣椒油、紅油及藤椒油煉出辛香氣息，與雞腿肉、荔枝酒、荔枝果肉及花生等共同拌炒，在惹味的層次之間增添一抹清新的果香食趣。

寄託年年有餘、吉祥昌運美好意涵的「椒鹽白鯧魚」，為除夕餐桌不可或缺的應景料理，主廚選用每隻400-500公克的現流白鯧魚，其肉質紮實肥厚，並採傳統烹飪方式，以薑、蔥與米酒浸泡1-2小時後香煎至金黃酥脆，伴隨椒鹽簡單調味，襯托白鯧特有的鮮甜原味，與旅人一同喜迎新年。源自港式茶樓的經典小食「樹子蒸腩排」，精選肉嫩骨細的新鮮排骨，佐以樹子與紫蘇梅清蒸，帶出清爽甘甜風味，柔嫩軟滑的肉質，更是一道適合闔家共享的年節美味；最後為旅人呈獻除夕夜重頭戲「八仙佛跳牆」，其象徵了「吉祥如意、福壽雙全」之意，主廚先以老母雞、豬赤肉、金華火腿等細心煨煮8小時淬鍊出濃醇的高湯精華，再依照食材特性將花膠、九孔、海參、排骨、豬肚、鵪鶉蛋、豬腳、月亮骨、山東大白菜等十種以上的山珍海味堆疊入甕，隨著熱氣細熬慢燉，完美封存各食材的鮮美與香氣，另外主廚特別在熬製湯頭的過程中加入經過炒製的麵茶，在清爽的味覺之間帶出溫潤餘韻。