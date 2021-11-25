配合自強號EMU3000型城際列車投入營運，台鐵局自12月29日起調整6班次列車以EMU3000型編組開行，包含408、426、438、411、421、441次，該列車共有12節車廂538席座位，其中第6節車廂為騰雲座艙 (商務車廂)30席座位，提供旅客更寬敞舒適乘坐空間。本列車設計榮獲Good Design最佳百大獎項，為台灣大眾運輸工具首次獲此殊榮。

12月1日(三)起依現行訂票規定逐日開放一般車廂座位訂票。騰雲座艙 (商務車廂)座位訂於12月15日(三)零時，開放12月29日(三)至2022年1月12日(三)車票預訂，後續依現行訂票規定逐日開放訂票。

為維護乘車品質，採取全車不發售無座票及不開放使用電子票證、定期票搭乘之措施。另408次仍為台東縣民實名優先訂票列車，開放訂票前3日須符合身分資格始能訂票，騰雲座艙 (商務車廂)則不提供實名優先訂票。歡迎旅客踴躍購票搭乘，體驗台鐵全新的城際運輸服務。

騰雲座艙在餐飲服務方面，精選國內、外各種優質點心、飲品，旅客透過台鐵APP或官網預定車票時(需於前1日17時前)，就可以預選餐點及飲品。當日購買騰雲座艙車票之旅客，則提供列車上實際備用之餐飲品為主。餐點部分為5品項擇1，包含騰雲座艙限定台鐵便當(僅供應騰雲座艙，不於其他列車及車站販售)、哈根達斯冰淇淋、微熱山丘(鳳梨酥+蘋果酥)、福義軒香辣蘇打餅、或檸檬薄片餅。飲品部分4品項擇1，包括星巴克派克市場黑咖啡、特濃咖啡拿鐵、騰雲座艙限定AQUAGEN氣泡水、或EMU 3000型設計款瓶裝水。旅客於騰雲座艙坐定後，即有「專人直送」餐點的貼心服務。相關餐飲品項，台鐵局會依旅客及外界的意見，定期調整內容。騰雲座艙票價內含餐飲及服務，遠程票價僅約為一般座位票價的1.4倍，有遞遠遞減之優惠。惟不發售里程50公里以內車票，主要車站票價台北-花蓮為796元、台北-台東為1145元。