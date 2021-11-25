因應山區地形及車主工作需求，中華汽車菱利四輪驅動車型（4WD）一直深受偏鄉車主喜愛，根據統計，近5年菱利4WD車型銷售台數超過1.1萬台，且多數集中在山區使用，以四輪驅動的動力系統協助車主克服山區陡坡、惡路及天雨泥濘的路況考驗，順利完成工作任務。品牌長期投入「候鳥車輛維修巡迴服務」，今年11月前進宜蘭金岳部落，守護偏鄉行駛安全。

中華汽車表示，這次前進宜蘭金岳部落，是「候鳥健檢」展開以來，於宜蘭偏鄉舉辦的第三場公益場活動。今年公益場活動在匯豐汽車及「中華汽車協力會」的支持響應下，除延續原有「台灣普利司通輪胎回廠買一送一」、「湯淺電池回廠5折」、「行快雨刷免費更換」、「台灣中油機油免費更換」、「實用機油濾芯免費更換」、「5萬公里回廠免費更換NGK火星塞」及「回廠免費贈送橙的電子TPMS」等維修好康，再加入「五泰來令片免費更換」服務，以完善的檢修服務，共同守護偏鄉車主行的安全。

位於宜蘭大同鄉、南澳鄉、蘇澳鎮等19個原民部落往返要塞的匯豐羅東廠，每個月超過100台菱利4WD商用車回廠保養維修，藉由技師的細心整備，車主們得以開著「安全」回歸山林。事實上，除了中華三菱綿細的經銷服務體系，中華汽車每年也透過「候鳥車輛維修巡迴服務」主動前進原民部落，以行動維修站的方式提供偏鄉車主更全面的保障。

中華汽車表示，近年來積極透過產學合作，培育汽車專業人才，藉由學校、經銷服務體系及「候鳥健檢」公益活動的緊密結合，不僅提供汽車科同學至匯豐保養廠實習機會，更邀請學校一同參與「候鳥車輛維修巡迴服務」，以技師一對一方式教導同學如何進行偏鄉維修。而今年除了台北城市科大、羅東高工參與宜蘭公益場活動外，中華汽車也投入更多資源到原民學校，首度結合「向下扎根」計畫，再捐贈試驗車、投入講師志工的方式於花蓮高工、花蓮光復商工及台東專科學校等三所原民技職學校進行車輛試驗課程教學，讓產學交流更加緊密。而在12月4日於台東延平鄉舉辦的「候鳥健檢」公益場活動中，台東專科學校原住民同學也將參與維修，讓偏鄉服務更接地氣。

中華汽車主動前進原民部落，以行動維修站的方式提供偏鄉車主更全面的保障。（中華汽車提供）

中華汽車提供汽車科同學至匯豐保養廠實習機會，更邀請學校參與候鳥車輛維修巡迴服務。（中華汽車提供）