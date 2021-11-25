美國商務部今天宣布新一波貿易黑名單，外資點名其中的湖南國科微疑是世芯-KY客戶，衝擊世芯-KY股價重挫跌停，跌破新台幣1000元大關，台股剩「十千金」。

美國商務部今天將27個被認定違反美國國家安全或對外政策利益實體列入出口管制實體清單，有12家中國企業上榜。

美系外資報告指出，這波名單中的湖南國科微疑是IC設計服務廠世芯-KY的客戶，今年第2季營收比重接近30%水準。

世芯-KY今年4月間曾因大客戶飛騰遭美國商務部列入實體清單，股價自900多元急殺至363.5元，慘跌超過6成。

外資看好世芯-KY在人工智慧及高效能運算領域具有穩固產業地位，預期這次事件對世芯-KY的影響應在可控範圍，世芯-KY目前對此尚無評論。不過消息一出，仍引發市場恐慌性賣壓出籠，衝擊世芯-KY股價重挫跌停 至986元，大跌109元。

隨著世芯-KY股價跌破1000元大關，台股僅剩「十千金」。深耕中國大陸市場的處理器廠金麗科股價也一度受到波及重挫跌停，達444.5元，下挫49元；其餘高價IC設計股信驊及祥碩股價同步走跌，分別達2770元及1815元，下跌205元及100元，跌幅達6.89%及5.22%。（編輯：張良知）1101125