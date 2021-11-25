評黃鴻升猝死與祖先有問題挨轟 命理師江柏樂告56網友。(本報資料照)

藝人「小鬼」黃鴻升去年9月在住處猝死，知名命理師江柏樂在網路直播說，小鬼父母「額頭泛青」，懷疑是家中祖先有問題，引發PTT網友批評，江柏樂提告56名網友，台北地檢署調查後，認為其中1個IP是浮動IP，無法確定是特定網友發文批評，另1名網友雖有說「閉上狗嘴」但無法確定是針對江，25日將2名網友不起訴，至於其他54人，因不在北檢轄區，移轉管轄至其他地檢署偵辦。

36歲的黃鴻升去年9月在家中猝死，粉絲與演藝圈友人均表示哀悼。事後江柏樂在直播時說，小鬼猝死與名字及祖先有關，並稱「今年是老鼠年五行屬水，升代表蛇屬火，水火剋，火屬心臟血液循環，黃可能因為心臟血液循環有問題」。

江柏樂還說：「老師有看到一張照片，爸爸媽媽，額頭泛青，睡眠品質不好，平常家人或是你，有耳鳴，就是鬼在跟你講話。耳朵癢，頭暈、頭痛，晚上不好睡，一定是祖先的問題」。江的說法經由新聞報導被轉貼到PTT後，引起網友不滿批評，江柏樂一口氣對56名網友提告。

北檢調查，其中有3個發文IP在北檢轄區，但其中1個是浮動IP，無法確定是特定人發文，另2個IP則是一對母子，兒子雖有留言「閉上狗嘴」，但未指明是江，認為罪嫌不足，今不起訴2名網友，其餘54名網友則移轉管轄至其他地檢署偵辦。