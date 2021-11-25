蔡政府官員近來發言多有爭議，包括主計總處綜合統計處專門委員曹志弘、衛福部部長陳時中、勞動部職安署職業衛生健康組長張國明、央行總裁楊金龍、農委會主委陳吉仲，都曾因言論遭撻伐。國民黨立委吳怡玎刊出一張本月「政壇幹話表」，要大家票選哪一句最誇張。大批網友卻認為毋須票選，因為每一句都很讓人無法接受。

吳怡玎24日在臉書發文，刊出一張本月「政壇幹話表」，表內語錄包括，曹志弘5日回應民怨物價高漲時稱「國內並無通膨現象」；陳時中19日回應高端疫苗混打爭議時說，「要不然要怎麼樣呢？就讓民眾拿著高端證明，到美國再被趕回來？我們不可能這樣做」。

以及張國明22日針對桃園超商刺殺案，建議超商僱主深夜時段加派人手，兩人一起值班更能保障安全；楊金龍22日表示，自己也是40歲才首購買房，呼籲年輕人「如果負擔不起，可以先租房子」；陳吉仲23日受訪時稱，萊克多巴胺是就是一個很簡單的產品，就是飼料的添加物，「就好比是人，我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品」。對此，吳怡玎諷刺「世界上最遙遠的距離，是民進黨跟人民的距離」，並要大家一起來票選哪一句最誇張。

此文截至發稿時間已獲超過1000個讚與100則留言，網友紛紛回應：「這不用票選了，每一句都很誇張」、「可以出一本官員幹話語錄，每一句都經典」、「每一句聽了都很淦」、「不說幹話就不像民進黨了」、「沒有最誇張只有更誇張」、「每一句都不是正常人會講出口的話」、「沒有說不出，只有想不到」。