投資人進場大撿便宜之際，在科技族群帶領下，日股開高走高。25日早盤結束時，日經指數收29500.57點，漲197.91點或0.68%。東證收2025.88點，漲6.76點或0.33%。

相澤證券認為，24日日股跌得莫名其妙而且又深，故25日就出現不小的反彈。隨著疫情在日本漸漸降溫，日本國內經濟的基本面也會跟著強起來。同時，服務業方面的需求可見增加。

日本央行25日表示，當地10月SPPI(服務業物價指數)年增1%達105.4，為2001年11月以來最高。並已連8個月走揚。這表示全球產品製造成本增加，通膨壓力已漸成形。

科技類股走高，索尼漲1.35%，晶圓製造業者信越化學漲1.63% 半導體機台製造商東京威力科創也漲0.63%。

不畏美日等國將釋出戰備儲油，國際原油價平穩下，日本石油勘探類股以及大煉油廠最亮眼，分別上漲1.41%以及1.37%。

航空公司則表現最差，全日空跌在宣布脫手可轉換公司債之後，下跌5.9%。

東證指數中，三井物產漲2.68%最佳，其次是伊藤忠商事漲1.77%。股價最遜者為下跌0.84%的人力銀行業者Recruit Holdings，花王跌0.37%居次。