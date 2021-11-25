台船(2208)今年第三季營收雖然較上季上揚，但單季毛利率降至1.73％，導致單季轉虧，但公司積極轉型，配合「國艦國造」政策，陸續為海巡署、海軍、財政部關務署建造性能優異的艦艇，今年目標仍力拚獲利。

台船過去以商用船為主，因接單與交船時間較長，容易受到鋼板以及造船價格下跌而需提列評價損失，台船積極轉型，降低商用船製造，持續爭取新一代飛彈巡防艦原型艦和港勤拖船。

今年下旬陸續完成關務署100噸級巡緝艇開工、陽明海運2800TEU級貨櫃輪完工交船以及65000載重噸級潛舉式甲板重貨載運輪「GPO EMERALD」交船，不論公務船或商用船舶皆有好消息傳出，預期今明兩年軍艦收入比重拉高至6成，離岸風電占比12％，商船約2成。

商船部分，台船改變策略，由於航運景氣在全球航商需求殷切，以及國際海事組織（IMO）將於2023年起強制執行減排政策，預期將加速老舊船隻汰除速度，景氣熱度可望延續。台船今年參考日本船廠通常搭配自有船東提供船舶租賃業務，以配合造船景氣調整船廠產能，台船決議通過自建支線型貨櫃船一批，金額在55到70億元，以能提供更早船舶檔期布局市場。

台船第三季營收49.25億元，但毛利率降至1.73％，雖然優於去年-3.18％，但低於前兩季的2.64％及3.00％，預估原物料尤其鋼鐵價格大幅上揚，導致費用增加，是今年以來單季首次轉虧，不過，前三季仍稅後淨利0.12億元，每股盈餘0.02元，全年仍力拚轉盈。