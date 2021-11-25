有鑑於工廠與倉庫火災一年高達900多件，宇瞻(8271)開發出「主動式防災系統」，除可針對廠房做火災的通報與阻絕外，開發客製化的線上管理平台可以統計偵測數值，透過長期的數據累積，管理潛在災害的潛在來源與可能情況，達到更加完整的事前預防。目前宇瞻已在全台多間大型廠區導入此套防災系統。

宇瞻科技強調，開發的主動式智慧防災系統，在火災有高度發生風險時，例如瓦斯未關、電力過載等情形，宇瞻科技的主動式防災系統就會即時作動，使用通訊軟體LINE，並同步透過管理系統即時通報相關人員，通報過後如果現場狀況未能在第一時間解決的情況下，無須人員手動操作，系統即會自動關閉電源、瓦斯等災害來源，及時阻止火災的發生。

此外，宇瞻客製化開發的線上管理平台可以統計偵測數值，透過長期的數據累積，去管理潛在災害的潛在來源與可能情況，達到更加完整的事前預防；目前宇瞻已在全台多間大型廠區導入此套防災系統，並將於11月26日於新竹芙洛麗大飯店的先進廠房安全應用論壇提供完整展示。