美國疫情持續好轉，預計明年第1季將達到群體免疫，經濟活動正逐漸回復常態，近期公布的各項數據包括：非農就業人數、零售銷售等，都繳出亮眼成績，聯準會接下來上修通膨估值的機率偏高，提供升息的關鍵理由。手上持有債券相關資產的投資人也開始擔心升息對債券型商品的衝擊。以美債殖利率來看，本周強彈至1.68%，已創近1個月新高。法人認為，在利率走升環境下，與美債相關性較低的富裕國家債券，可望受惠於利差收斂、美元升值的雙重好處，進場布局時點浮現。

第一金全球富裕國家債券基金經理人黃子祐表示，美國疫情持續好轉，預計明年第1季將達到群體免疫，經濟活動正逐漸回復常態，近期公布的各項數據包括：非農就業人數、零售銷售等，都繳出亮眼成績，聯準會接下來上修通膨估值的機率偏高，提供升息的關鍵理由。黃子祐指出，全球富裕國家債券與美債殖利率的相關性偏低，相關係數僅0.11，低於美國投等級債的0.63與新興市場投資等級債的0.35，將是利率走升環境下的最佳選擇，可供保守型投資人資金停泊，或積極、穩健型投資人資產配置運用。

黃子祐強調，全球富裕國家債券以財務體質良好的國家所發行的主權債、類主權債或公司債為主，5成來自中東海灣國家，債信品質較高，而且現在信用利差達185個基本點，高於美國投資等級債、新興市場投資等級債的90、127個基本點，具有利差收斂的優勢。其次，隨著聯準會政策緊縮，過去在升息前1~2年，美元指數普遍走高，而富裕國家債券以美元計價為主，同樣可望受惠於美元升值帶來的好處，進場布局時點浮現。