台中第二選區立委補選由國民黨顏寬恒對決民進黨林靜儀，不只雙方戰況激烈，就連媒體人周玉蔻也加入戰局，針對顏家狂追猛打，儼然成為此次選戰焦點之一。對此，顏寬恒表示，這讓他們很錯亂，但不會受到影響。

顏寬恒再遭爆將私人招待所蓋在「公保地」，他今（25）日受訪時表示，公保地不是自己買的，也忘記取得時間，取得時已有地上建築執照，而他也承諾，政府如果有徵收必要，必須拆屋還地，也都會按照法律規範。至於地上建築超過規定的200坪，顏寬恒則說，這部分就按照規定跟當初購買時附帶的建築執照執行，若有違規也會依法處理。

記者詢問，近日顏寬恒跟父親顏清標頻繁參與地方活動或飯局，是否為「陸戰」策略。顏寬恒說，每天都會出現在地方活動或飯局，也會拜訪鄉親、參加鄰里活動，尋求支持者的支持都合乎常理，挨家挨戶拜訪或到鄰里之間、社區、參加公益活動，或是各項宗教活動，都按照既定計畫。

而對於媒體人周玉蔻頻繁爆料，好像她才是此次選戰的對手，顏寬恒說，周玉蔻儼然變成選戰的主角，讓他們很錯亂，但不會受到影響，仍按照步驟進行選戰。

此外，中選會24日公告最新財產申報資料，顏寬恒的土地從去年66筆減少為62筆，存款也大幅減少，從8000多萬減少為2700多萬，但有財經專家分析，今年房價持續升溫、股市頻開紅盤，估計顏寬恒身家超過10億元。

對此，顏寬恒回覆，不曉得從哪裡來、數字真的無法知道怎麼計算，所以如果有不實指控，都會在司法、法律部分主張，他並強調，資金都合理運用，做生意有賺有賠、有增有減。