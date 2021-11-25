被封為「最美歐巴桑」的資深女星陳美鳳，無暇臉蛋與火辣身材數十年如一日，凍齡之術極強大，曾因此登上國際媒體，且陳美鳳人美心善，身為大前輩卻從不擺架子，還不時能從藝人們po文中，發現美鳳姐對待後輩非常好，是個很溫柔貼心的人，但她卻在社群自曝，其實私下罩門不少，坦言：「我就很挑」。

陳美鳳不但工作敬業，待人還非常溫柔和善，在圈內人緣極佳，連F4的言承旭都跟美鳳姐私下有交情，而經常在臉書分享生活跟美照的她，昨晚po文問大家最常挑剔的事情是什麼？自爆她有很多罩門，幾乎所有生活瑣事她都有很在意的點。

例如聚餐時，「該準備什麼酒，我就很挑」，她知道每個到來的朋友喜好都不同，有人愛紅酒、有人愛威士忌，她都會事先探聽並準備，吃頓飯力求賓主盡歡，「當然菜色也很挑剔~肯定要好呷！」。

陳美鳳臉書po文。(翻攝自陳美鳳 MeiFen臉書)

而以不老美貌著稱的她，做造型也很挑剔，「為了頭髮的捲度或長度就很搞工(髮型師辛苦啦)，有時候髮型不對就真的一整天都不自在」，妝容當然也是不能隨便，但陳美鳳認為，有妥善做皮膚管理、也就是醫美，「怎麼化我覺得都美，化妝師終於不用聽我碎碎念」。

另外，對於睡眠相關物品她也挑剔，畢竟睡眠品質夠高，精神才會好，即使因為工作要很早起，她因為睡得好，所以一直活力充沛，還不忘備註天冷很好睡，她都早睡早起，「如果早上收到我的回覆留言，真的都是我回的喔！」，陳美鳳表示，上述這些，與其說她是挑剔，不如說她是很在乎，「因為在乎～才能把想做的事做到更加完美，對吧？」。

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