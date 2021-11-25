憧憬當醫師娘的楊女，去年10月認識張姓男網友，他自稱是留日外科醫師、當助理教授，兩人還簽「結婚書約」，張男以與國際藥廠開發新藥需資金等理由要求周轉，楊女密集匯款10次共470萬餘元，因察覺有異而進行調查，竟發現張竟曾以相同手法向女網友騙情詐財200多萬元而夢碎報警，台中地檢署將張男依詐欺取財起訴。

27歲張男在2019年11月間在交友網站認識鍾姓女網友，假裝是醫師與鍾女交往，並詐財得手200多萬元，該案目前仍在雲林地院審理中。

豈料，張男仍不知悔改，去年10月間在交友網站認識約同齡的楊女，得知楊女急於交男友結婚，尤其非常崇拜醫師，張男認為有機可趁，透過LINE及電話向楊女吹噓自己

是日本留學回國的外科及耳鼻喉科醫師、並在某醫學大學當助理教授，是「醫學國家考試出題老師及國安軍醫」。

為取信楊女，張男還大費周章變造身分證，將出生年「民國83年」塗改成「民國71年」（39歲）；偽造醫學大學的學位證書；並穿繡有名字的醫師袍，全都拍照傳給楊女，楊女信以為真，兩人還簽了「結婚書約」。

張男即先後以「與拜耳藥廠開發新藥，但全面失敗」、「要購買醫療器材」、「積欠學長借款被告上法院」及「要繳罰款、保證金、生活費等」等理由，向楊女調錢，

夢想當醫師娘的楊女，在去年10月20日還與張男一起到中市北區1家當舖，將鑽戒、鑽石項鍊等物交給張男，質當1萬6千元給張。

此後，楊女自同年10月24日至12月間短短的2個月內，密集匯款10次，總金額470萬餘元，因逐漸察覺有異進行了解，赫然發現張男竟在2年前也曾假裝醫師向女網友騙情詐財200多萬元，楊女夢碎情傷報警。

檢察官依詐欺取財罪起訴張男，因張男已償還9萬元，而宣告沒收犯罪所得461萬6500元。