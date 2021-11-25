大陸不滿我設立「駐立陶宛台灣代表處」，此前將立陶宛外交關係由「大使級」降為「代辦級」。大陸駐立陶宛代辦處24日舉行媒體見面會，會上，臨時代辦曲柏華批立陶宛政府批准台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」外，還稱立方「選邊站隊」喪失外交獨立性。

這場記者會，包括路透社、立陶宛國家電視台、波海通訊社、共和國報、晨報、15分鐘、Delfi、TVP、TV3和大陸新華社維爾紐斯分社等10餘家中外媒體出席。

曲柏華表示，立陶宛不顧中方嚴正抗議和反覆交涉，允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」，此舉在國際上製造「一中一台」，背棄立方在兩國建交公報中所作政治承諾，粗暴干涉中國內政，在國際上製造惡劣先例。

他說，鑒於中立賴以建立大使級外交關係的政治基礎遭到立方破壞，中國政府為維護自身主權和國際關係基本準則，不得不將中立兩國外交關係降為代辦級。

他又指，立陶宛走到今天這一步，「既有其主動投懷送抱，也有背後其他大國的策動，打台灣牌是在玩火，而玩火者必自焚」，對於立方背信棄義行為，中方將採取一切必要措施捍衛國家主權和領土完整，立陶宛政府必須承擔由此產生的一切後果。

曲柏華稱，理解、尊重立陶宛人民對獨立、自由、民主等價值觀的珍視，但是立方選邊站隊、聽令於人，喪失其外交獨立性，推行的所謂「價值觀外交」也具有虛偽性和雙標性，如粗暴對待白俄羅斯邊境難民，對本國俄族、波蘭裔人的歧視性對待，對西班牙加泰羅尼亞獨立運動保持沈默等。

他重申，妥善處理台灣問題是推動中立雙邊關係恢復正常的前提和關鍵，敦促立方立即糾正錯誤，不要在錯誤的道路上越走越遠，不要被某些大國所裹挾，捲入無謂的對抗。