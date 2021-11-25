新北市永和警分局今（25日）召集永和義警中隊全體成員200多名，舉辦110年永和義警中隊常年訓練。（永和警分局提供）

新北市永和警分局今（25日）召集永和義警中隊全體成員200多名，舉辦110年永和義警中隊常年訓練。（永和警分局提供）

新北市永和警分局今（25日）召集永和義警中隊全體成員200多名，舉辦110年永和義警中隊常年訓練。（永和警分局提供）

新北市永和警分局今（25日）召集永和義警中隊全體成員200多名，舉辦110年永和義警中隊常年訓練，同時配合防疫措施、減少義警人員來回奔波，永和警分局特地利用各派出所既有之視訊設備，讓受訓義警人員就近於各派出所與分局本部連線，以視訊方式實施訓練，增進協勤專業知識，並精進義警協勤技能，提升義警團隊運作功能，結合各種災害防救工作。

本次訓練新北市政府警察局局長黃宗仁雖因公務無法親自到場，但仍以視訊的方式在空中與在永和訓練會場的義警大隊長陳汪全，一起為永和所有的義警弟兄加油打氣，黃局長除感念義警弟兄常年辛勞執行勤務，為地方犧牲奉獻外，也特別強調「新北沒有囂張的惡徒，只有更強悍的警察」，在案件發生第一時間，警察立即快速啟動打擊犯罪的機制，不僅有效掌握辦案方向，更能夠全面緝凶，新北市的治安絕不容挑釁。

永和警分局長陳保安表示，「警力有限、民力無窮」，治安工作絕非僅靠警察來維護，亦須仰賴全民的力量，特別是「五力」義警、民防、志工、巡守隊、警友會等五種民力，最瞭解轄區各種治安危害訊息，能隨時提供最好、最快的情資，作為警察的千里眼與順風耳，把需要執行公權力、需要執法的部分交給警方，藉由警民合作，共同維護治安。