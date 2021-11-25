「最美港姐」51歲李嘉欣和身家200億的香港船王之孫許晉亨育有一子，日前李嘉欣發文，慶祝兩人結婚13周年，當年婚禮的照片也曝光，可見李嘉欣深V低胸白色禮服上身，胸前略露事業線，加上微捲的短髮造型，看來十分亮麗，網友則回應兩人唯一可惜的是沒有再拚生一個女兒，以遺傳李嘉欣的大美人基因，「太可惜了」。

李嘉欣過去緋聞無數，更有「富豪殺手」封號，連「香港四大富豪」之一劉鑾雄都拜倒在她石榴裙下，傳兩人熱戀時期，劉鑾雄為她作盡瘋狂事，親自走了20多層樓梯只為送食物給家中停電的李嘉欣，更買下全香港十多份報紙頭版廣告為佳人慶生。

李嘉欣曬出當年結婚照。（圖／翻攝自李嘉欣Michele微博）

但2006年李嘉欣和許晉亨公布戀情，兩年後結婚，當時外界報導，李嘉欣升格豪門媳婦之路不易，還傳李家定下8項家規，包括一次給足一億禮金；如非必要不得回娘家過夜；大型節日需要叩頭斟茶；一周至少要有兩晚在家裡吃飯；非必要就不在做幕前演出；在外不多言；不穿暴露服裝；不得在公眾場合做出親熱舉動等，引發討論。

後來李嘉欣替夫家緩頰，強調準公婆很開明，「如果有這些家規，我就不會嫁過去了。難道去受罪嗎？」近年她常出現在螢光幕前，未正式離開演藝圈，用行動打破傳聞，近日她更曬出當年的婚照，有感而發寫下：「滿滿的愛，無盡的感恩，祝結婚13周年快樂」，網友回應：「永遠幸福甜蜜」、「女神結婚周年快樂！要一直幸福下去啊」、「真的美，可惜沒再生女兒」。