一年一度購物盛事「黑色星期五」登場，3C通路大廠燦坤（2430）精銳盡出，推出最新、最潮的各大爆品終極下殺，絕不是出清舊品，超值折扣要讓消費者買到年度夯品還能省荷包。26～28日期間，全台燦坤門市「黑色星期五」爆品最低五折起，指定門市再獨家限定加碼多款優惠商品。

買手機最怕故障或遭竊，尤其是高階款折疊機更要小心翼翼，燦坤連手機保險都貼心規畫，燦坤實體會員購買Samsung Galaxy Z Flip3 5G 8G／128G，原價30888元，搭配保險組合方案，黑色星期五獨家現省8400元，換算下來手機只要22488元！另外，三星85型4K智慧連網電視原價149900元，黑五促銷價下殺六折只要89999元，再享好禮四重送。

燦坤再次與銀行共同回饋，獨家黑五購物券最高現折1212元。15～30日期間，刷台新銀行享3／6／8期0利率，使用燦坤生活聯名卡購買Dyson指定單品會員促銷價10000～19999元，送限量1000元現折黑五購物券。刷花旗銀行、永豐銀行指定信用卡，購買LG指定品項享3／6／8期0利率，單品會員促銷價滿30000元，送限量1212元現折黑五購物券。刷第一銀行、合作金庫指定信用卡，購買Apple系列產品享雙重回饋，燦坤攜手多家品牌與各大銀行，在2021年末給足消費者現折回饋。