33歲林柏宏在主演新片《青春弒戀》中逆齡10歲演出沈浸在網路世界的孤僻男大生「郭明亮」，這個角色看似與一向在螢光幕前帶給大家陽光暖男形象的他大相逕庭，但林柏宏坦言「其實這跟我在夜深人靜時的狀態很接近，只是我不太好意思去分享」，並透露曾在低潮期把自己關在家長達1個月，完全沒有社交生活，因為覺得自己應該把狀態調整到更好才有資格出去見人。

林柏宏在5年前憑藉《六弄咖啡館》奪下金馬最佳男配角，但其實他在拍完該片後有了一段空窗期，讓他忍不住自我懷疑，「開始對自己很沒自信，就覺得是不是全世界都不要我了，我還夠格當演員嗎？焦慮的不只是工作順不順利而已，而是生命是否該去做別的選擇」，但他發現越是封閉自己，就會離這個世界越來越遠，於是他下定決心跨出那一步，逼自己出門運動後才漸漸擺脫了這樣的困境。這次拍攝《青春》，林柏宏便把當時的自己放到明亮身上，「就會知道他有多麼渴望跟人接觸，但又不知道要怎麼去接觸」。

影視歌三棲的林柏宏，今年再接下金馬獎主持棒。（陳俊吉攝）

片中他把陳庭妮飾演的色情直播網紅「Missy」視為暗戀和性幻想對象，被問及現實生活中是否有暗戀的經驗，林柏宏說自己屬於憋不住的類型，如果喜歡對方就會很快向對方告白或是做出些暗示。至於性幻想他也侃侃而談，林柏宏認為對於性這件事其實不需要這麼害怕去提及，「別去責怪自己的身體跟慾望，用健康的方式去排解和認識」，並化身健教老師告訴大家「有性幻想對象不用感到害羞，讓你跟別人都覺得舒服的方式去面對」。

林柏宏笑曝自己怕會冷場所以先在台下設「暗樁」。（陳俊吉攝）

今年雖然成為金馬影帝最大遺珠，但林柏宏將以另1個身分—典禮主持人參與這場華語電影的盛會，他說因為有個很厲害的團隊幫助自己，「讓我覺得不是我1個人的負擔，大家一起就比較放心，加上新鮮對我來說是罩門，就會很想挑戰」，也根據自己參加過幾次金馬的經驗，「入圍者坐在台下真的都滿緊張，希望可以幫忙製造輕鬆一點的氣氛」，並表示主持人比較像是招待大家來參加派對，所以反而還沒有入圍時那麼緊張。

至於有沒有向身邊哪位好友討教？林柏宏說柯佳嬿去年在台北電影獎主持得很好，加上他們的身分很相似，本業都是演員，透露對方有不斷提醒他「反覆去唸稿子再變成自己的話說出來」，他也笑曝很多友人得知他接下主持棒後都紛紛私訊他「我覺得你其實很幽默」，讓他信心大增，不過還是怕會冷場，不忘在台下先設「暗樁」，要多位確定出席的好友鄭人碩、陳庭妮、李沐、温貞菱等「只要感受到笑點好像要來了，你們就一定要笑出來，如果沒發現我會趕快使眼色」。