第十五期疫苗開打，有蘆洲民眾預約到「蘆洲永平市民活動中心接種站」施打疫苗，今早前往卻撲空，現場根本沒設站，初估有千人受到影響。新北市衛生局表示，因建置系統時間短，將永和區永平市民活動中心誤植為蘆洲區，對民眾非常抱歉，已經預約民眾可以直接到蘆洲仁愛市民活動中心接種。

民眾向媒體投訴，今前往蘆洲永平市民活動中心接種疫苗，到了現在才發現根本空無一人，擔心被中央註記曠打疫苗。

新北市衛生局表示，11月22日中午因建置系統時間短，誤將永和永平市民活動中心誤植為蘆洲永平市民活動中心，23日一早發現後，已馬上連繫中央廠商作更正。

衛生局指出，因錯植行政區以致有一部份民眾預約受影響，衛生局對此感到非常抱歉，立即針對蘆洲區的仁愛市民活動中心加開量能提供民眾預約，即日起到12月1日現場有安排工作人員，同時也請里長廣播引導民眾至仁愛市民活動中心(蘆洲區民權路143號)接種。

衛生局說，受影響民眾若有無法預約情形可以跟衛生局預防接種專線(02)2258-8923聯絡，會協助媒合就近的醫院或診所完成接種；目前疫苗接種採雙軌併行，若1922中央預約平台無法預約，也可以到醫院或診所現場預約接種。