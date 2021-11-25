國發會於今（25）日在行政院院會報告「跨部會中東歐經貿考察團出訪成果」；國發會主任委員龔明鑫所率領的跨部會暨產官學研66人訪問團於今(2021)年10月20日至30日訪問斯洛伐克、捷克、立陶宛。訪問期間共與三國簽署18項合作備忘錄(斯洛伐克7項、捷克5項、立陶宛6項)。

備忘錄內容包含科學園區、太空、電動車、智慧城市、機械、中小企業數位化、觀光、網路安全、半導體、教育科研、生技及金融合作等，國發會表示，範圍多元廣泛，為雙邊未來合作關係奠定堅實基礎。

行政院發言人羅秉成表示，這次經貿訪團獲得三國熱烈歡迎與支持，取得外交重大進展。波羅的海3國共10位國會議員將訪台，立陶宛、愛沙尼亞與拉脫維亞國會友台小組將於下周訪台，他也會親自接見並交換意見。

羅秉成說，歐洲各國踴躍的友台之舉，雖然持續遭致中國無理打壓與威脅，這些國家堅守挺台立場絲毫不動搖，特別感謝立陶宛讓「駐立陶宛台灣代表處」18日正式掛牌運作，雖然馬上被中國外交降級，但立陶宛總理仍然堅定回應，要全力與我國擴大發展經貿文化關係，絲毫不為所動。

羅秉成說，中國對台灣打壓無所不在，當台灣走向世界路，越走越遠的時候，所幸台灣長年對普世價值的堅持，以及在科技經濟防疫表現對世界貢獻，讓民主夥伴更加看重我們。