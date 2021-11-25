技專校院招生委員會聯合會今天表示，111學年度二技技優入學招生，共計有28校、114系（組、學位學程），提供招生名額541名，招生簡章今天已於技專校院招生委員會聯合會網站公告，考生可前往查詢與下載，

111學年度二技技優入學招生不採計二技統一入學測驗成績，凡公私立專科學校（含科技大學、一般大學、技術學院附設專科部及二專進修部）畢（結）業生或具有同等學力之考生，並於公私立專科學校（含科技大學、一般大學、技術學院附設專科部及二專進修部）入學後至本招生報名截止日前，取得符合招生簡章規定之技藝技能競賽優勝名次、領有乙級以上技術士證或專技高（普）考及格證書者均可報考。

技專校院招生委員會聯合會指出，有意報名考生應於明年4月14日至18日間，依簡章規定登錄報名資格及繳寄資格審查資料，待通過資格審查後並完成繳費者，始可報名本招生。

符合技優保送資格者，得同時報名技優甄審入學招生，但報名技優甄審入學招生依可報名之招生類別中，至多選擇5個（含「不限類別」）校系（組）、學程為限。若對本招生有任何問題，可逕洽技專校院招生委員會聯合會，電話：(02)27725333。