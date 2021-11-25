農委會主委陳吉仲23日受訪稱「豬萊劑類就好比吃保健食品」，引發爭議。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，昨天輪到經濟部長王美花，拿莫德納比萊劑，他又是傻眼貓咪；黃直言，王美花是官員，不是售貨員；是中華民國的官員，不是美國派駐在台灣的官員。中華民國的官員，要幫中華民國說話，而不是事事仰美鼻息。

全國性公投第18案「反萊豬」案第3場意見發表會24日舉行，身為反方代表的王美花表示，今年6月國際疫情嚴峻，當台灣買不到疫苗的時候，美國第一時間捐贈250萬劑莫德納疫苗，後來再捐贈150萬劑，大家對美國都相當感恩，莫德納疫苗和萊豬同樣都是美國FDA認證安全無虞，有了科學證據，怎麼能說美國萊豬有食安疑慮，「說人家有毒」？

對此，黃暐瀚今（25日）在臉書發文指出，美國送台灣莫德納，雖然他沒打到但也發自內心地感謝，可講白一點，若不是民進黨政府疫苗採購政策失敗失能，還需要美國捐嗎？因為美國捐了台灣疫苗，台灣就得「逆來順受」，連不想吃「萊豬」的權力，都直接被剝奪了嗎？

黃暐瀚指出，2020年9月18日，立委蔡壁如在立院問陳吉仲，為什麼2013的「陳教授」打死都要擋萊豬？2020年的「陳主委」卻可以接受？陳吉仲當時回說，因為2013年時，美國的豬肉，有6到8成使用萊劑，但到了2020年，已經剩下2成使用萊劑了。

針對陳吉仲的回應，黃暐瀚直言，「王美花部長，您看到了嗎」？萊劑在短短7年內，從使用8成，變成使用2成，證明它是一個持續被淘汰中的「添加物」，既然是一個被淘汰中的產品，拿來跟莫德納相比，真的好嗎？黃再次強調，公投是「選擇題」，不是「是非題」，台灣人當然可以為了「改善、增進與美關係」，進口萊豬，但標示是必要的，台灣人民值得，有權自行選擇。