25日韓國央行(BOK)如預期升息一碼，但韓股卻走跌，目前KOSPI在2980.68點，跌13.61點或0.45%。同時，韓元也走貶。

正如外界預估一樣，韓國央行在25日再度調升利率一碼。為了打擊通膨以及居高不下的家庭債務，韓國已經在短短3個月內升息兩次，從歷史新低0.5%增至現在的1%。

升息消息傳出後，科技類股幾乎綠油油一片，三星電子跌1.2%，SK海力士跌1.26%。但網路巨擘Naver卻漲0.38%，三星生物製藥也漲0.24%。

美元兌韓元在1190附近的價位，韓元貶3.5元。

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