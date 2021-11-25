光洋科(1785)11月22日股東最後買進日結束，委託書正式大戰開打，台鋼派今天指控馬堅勇發信給光洋科全體員工，組成收取委託書小組，光洋科並非股務代理機構或徵求人，根本是非法徵求臨股會委託書，完全無視公司治理，馬堅勇狂踩紅線，呼籲主管機關不應漠視。

台鋼指出，馬堅勇為了鞏固個人的經營權，指示光洋科員工成立委託書收取小組，會向股東出示員工識別證、與馬堅勇合照、馬堅勇著作的出書證明，並提供Line聯繫方式讓股東親自與馬堅勇語音對話確認，來收取散戶委託書，確保得到散戶的支持。馬堅勇還強調，為確保委託書收取小組人員安全，由員工每兩人一組，在北、中、南收取光洋科股東的臨股會委託書。

王炯棻大力抨擊，馬堅勇此舉不但違反證券交易法的特殊背信罪，同時也違反個資法。他指出，光洋科並非委託書徵求機構，卻讓員工四處徵求委託書，而馬堅勇利用員工進行徵求委託書，這明顯是利用公司資源圖私人利益，涉嫌證券交易法特殊背信罪。

有部分立委攻擊台鋼集團是禿鷹，王炯棻指出，台鋼不炒股票，也沒賣過任何公司，旗下的公司營利績效都比以前好，為員工股東爭取更多的獲利，何來禿鷹？反觀持股只有800張的馬堅勇持股比例不到1％，奈米級持股必須要大肆非法徵求委託書爭經營權，請問誰才是禿鷹？

王炯棻認為馬堅勇指示光洋科成立「臨股會委託書收取小組」，這已經不只是違反委託書使用規則而已，這已涉嫌公然且公開騙取股東的委託書，並要求員工從事違法行為，已經嚴重擾亂資本市場秩序。