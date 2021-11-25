139線「死亡彎道」24日下午3點，19歲黃姓男大學生騎機車失控撞衝到對向車道撞路樹慘死。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

139線「死亡彎道」24日下午3點，19歲黃姓男大學生騎機車失控撞衝到對向車道撞路樹慘死，由於撞擊猛烈，當場鼻子、嘴巴都噴血，警消趕赴到場已血流滿面，沒有生命跡象，緊急送醫搶救，宣告不治死亡，該事故路段，今年累計已經3起死亡事件，都是騎士衝向對向車道撞路樹，奔上黃泉路。

139線「死亡彎道」24日下午3點，19歲黃姓男大學生騎機車失控撞衝到對向車道撞路樹慘死。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

139線「死亡彎道」24日下午3點，19歲黃姓男大學生騎機車失控撞衝到對向車道撞路樹慘死。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

139縣道事故頻傳，過去就發生過多起機車衝落山谷、對大卡車對撞等死亡事件，被封為死亡彎道，還曾舉辦過路祭，縣府調降時速到每小時40公里，警方也增設固定測速桿，車禍數降低，卻還是又「飛來橫禍」，讓人遺憾。

19歲男大學生死亡，家屬哀慟不已，指出24日下午3點孩子打完疫苗後還打手機通話「打完了」，特別囑咐要早點回家休息，孩子今年9月才考上駕照，平常也知道139線路狀況多

，幾乎都騎東外環道接彰南路，避免上山路騎彎道，不知道這次為何改騎騎139線，並且就發生付出了生命的代價。

警方調查，19歲男子下午3點30分，從芬園鄉往彰化市方，行經芬園鄉境20K彎道，研判是道路太彎，一不留神衝到對向車道，失控撞上路樹，機車倒地、人噴飛撞地，不少路過駕駛都停車，還有車友對他進行CPR，救護人員火速趕抵施救，送彰化基督教醫院搶救30分鐘無效，宣告不治。

警方指出，縣道139線6月起重編，有「死亡彎道」之稱的20K，已重編為9.2K。之前彎道2起死亡車禍也是大學生和現役軍人，是騎車從彰化市往芬園式的方向，都是過彎衝到對向，撞上路樹，黃姓大學生雖然是從芬園往彰化方向，還是過不了彎，不幸事故讓人難過。

彰化縣縣警局交通隊統計， 139縣道5.8至10.9K，易肇事路段，今年死亡車禍3件、車禍受傷事故66件、77人受傷，車損24件，較去年死亡增加2件、車禍事故降低22件、受傷少25人，車損少12件。

彰化縣縣警局交通隊長林世明表示，今年取締違規25711件，其中超速高達25505件，呼籲139縣道彎路多，一定要放慢速度。除了平常都編排路檢勤務，會再度邀請縣府會勘，考慮增設中央防護桿，路側加設防護設施。