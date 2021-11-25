美國商務部最新宣布，12家陸企列入貿易黑名單，外資透露，這波名單疑似包括世芯-KY客戶的湖南國科微電子，利空消息曝光後，世芯股價跳空跌停，摔落到986元，千元大關失守，其他相關矽智財股票也遭波及，包括創意、晶心科跌幅逾2%，M31暴跌逾5%災情最慘重。

美國商務部周三將27個實體和個人列入貿易黑名單，這些企業遭指控支持大陸軍方的量子運算工作、支持大陸和俄羅斯軍事戰力提升，和從事核子擴散活動等。

目前12家陸企黑名單包括西安航天華迅科技、杭州中科微電子、湖南國科微電子股份、新華三半導體技術 （New H3C） 、江蘇雲芯微電子科技、合肥微尺度物理科學國家實驗室、科大國盾量子和上海國盾量子等。

美系外資報告指出，這波名單中的湖南國科微電子疑似為台廠世芯-KY客戶。由於世芯-KY主要客戶仍以大陸為主，今年4月間，曾因大客戶天津飛騰被美列入實體清單，股價從千元腰斬，連續崩跌5天，一路殺到363元谷底價，後來因營運出現轉機，第3季繳出財報佳績，第4季展望也樂觀，明年7奈米案挹注營運動能，推升股價重返千元。

不過，時隔半年，世芯-KY再度受陸企黑名單衝擊，周四股價亮燈跌停，收在986元，其他矽智財（IP）股也中箭落馬，其中M31重挫5%最慘，創意、晶心科、宏觀也下跌超過2%。