31歲南韓人氣女星朴信惠（박신혜），23日無預警公開雙喜臨門的好消息，她現在已懷有身孕，明年1月22日將甜嫁小1歲男星崔泰俊（최태준），令外界又驚又喜，韓媒也揭露小倆口快速成婚的原因，原來跟朴母和哥哥有關。

朴信惠和崔泰俊是大學同學，分別念戲劇電影學系和戲劇系，兩人一直用朋友身份相處，直到2017年才擦出愛火，2018年對外公開戀情，交往4年以來雖多次傳出分手，但都沒有影響到感情，朴信惠、崔泰俊終於要在明年踏入禮堂，迎接人生另一個階段。

不過，外界好奇年紀才30初的朴信惠和崔泰俊，為什麼急著懷孕、結婚？根據韓媒《體育朝鮮》報導，朴信惠的光州老家經營烤羊腸店，孝順的她常常回家幫忙，崔泰俊也會在一旁陪伴，目擊的粉絲指出，崔泰俊和朴媽媽很有話聊，左鄰右舍都知道他是被認證的女婿。

另一名知情友人透露，崔泰俊個性開朗、體貼，面對朴信惠的父母，始終用女婿角色真誠地對待，贏得女方家人認同，加上朴信惠的作曲家哥哥朴信元因工作因素長年在英國等地，家中長子的空位由崔泰俊填補，由他扛起照顧朴信惠一家的責任，更被女方家族喜愛和信任。